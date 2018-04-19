Çalıştayda protesto şoku

İçişleri Bakanı Baybars, çalıştayda konuşma yaptığı sırada bir grup eylemci gece kulüpleri aleyhine pankart açtı

Gece Kulüpleri Çalıştayı’nda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın konuşma yaptığı sırada Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu’ndan aktivistler çalıştaya gece kulübü işletmecileri ve temsilcilerinin çağrıldığı gerekçesiyle pankart açtı.

“26 Yaşındayken Gece Kulübünde Ölen Kız Kardeşimiz Volha”, “Bir Otelin Havuzda Ölü Bulunan 24 Yaşındaki Konsomatris Judy” ve “Gece Kulüpleri Kapatılsın” gibi pankartları bir süre tutan aktivistlere, KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Bu KKTC’ye saygısızlıktır” diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da konuşması sırasında yapılan protestoyu anlayışla karşıladığını belirterek, bununla birlikte, bunun bir çalıştay olduğunu ve çalıştaya saygı gösterilmesini de istedi.

Aktivistler, kısa süre sonra salonu sessizce terk etti.



Hasan Yılmaz Işık, eylemcilere tepki gösterdi