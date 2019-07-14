“Çalışma ortamları iyi olursa ülke ekonomisi kazanır”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkenin lokomotif sektörü olan turizm ve bu sektörde çalışanların çalışma koşullarının iyi olması gerektiğine dikkat çekti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ sendikalarının Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini önceki gün kabulünde yaptığı konuşmasında, kamunun, kamu personelinin ve genelde de devletin geleceği için, her türlü işbirliğine, yapıcı eleştiri ve alternatif fikirlere her zaman açık olacaklarını belirterek, el birliği ile en güzelini ortaya koymak adına, sendikalarla istişare ve işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Üstel, Ülkenin lokomotif sektörü olan turizm ve bu sektörde çalışan gerek kamu gerekse de özel sektör çalışanlarının, çalışma koşullarının iyi olması gerektiğini, çalışma ortamlarının iyi olması neticesinde çalışanların özelde turizme genelde de ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Bu noktada, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına, sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü işbirliğine ve diyaloğa açık olduklarının altını çizdi.

TÜRKMEN: “HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Bakan Üstel ilk olarak, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan, HAK-SEN heyetini kabul etti.

Ülke ekonomisine büyük katkıları bulunan turizm sektörünün daha iyi noktalara gelebilmesi için atılacak adımlara destek olacaklarını belirten Türkmen, ülkenin zor şartlardan geçtiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Sendikanın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Türkmen, her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve bazı kurumlarda yetkili sendika durumuna geldiklerini de belirtti.

BENGİHAN: “KAMU YARARINA, İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, HAK-SEN heyeti kabulünün ardından, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ziyaretlerinin amacının Bakan Üstel’e yeni görevinde başarılar dilemek ve kamu yararına olacak her türlü çalışmada, kamu personelinin menfaatine olacak her türlü işbirliklerine hazır olduklarını iletmek olduğunu belirtti.

Sendika olarak anlayışlarının sadece eleştirmek değil, eleştirilen konulara alternatifler de üreterek sunmak olduğuna dikkati çeken Bengihan, her zaman işbirliği ve diyalogdan yana olduklarını belirtti.

SERDAROĞLU: “SORUMLU SENDİKACILIK ANLAYIŞINDAYIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Kamu-İş sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakan Üstel’e bakanlık görevinde başarılar diledi. Bakan Üstel’in, daha önce de Turizm Bakanlığı görevinde bulunmasından dolayı, sorunlara ve eksiklikler kısa süre içerisinde çözüm getireceğine olan inancını belirtti.

Serdaroğlu, Kamu’da çalışan işçilerin, çalışma koşullarının, verimlilikle aynı oranda olduğuna dikkati çekerek, her zaman diyalog ve işbirliği ile oluşabilecek sorunların aşılabileceğine inandıklarını, bunu da sorumlu sendikacılık anlayışında olmalarından ileri geldiğini belirtti.