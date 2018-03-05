Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, “Çağın gerisinde ve ülke insanımıza yakışmayan hizmetler üretiliyor. Görev süremiz boyunca birincil önceliğimiz, kafa yapısı olarak çok ileride olan insanlarımıza yakışır hizmeti, çağın gerekliliklerini yakalayacak şekilde ve geri kalmışlığın önüne geçilecek şekilde hayata geçirmektir” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atakan, kabulde yaptığı konuşmada, çok geniş bir perspektife sahip olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın birçok farklı konuları uhdesinde barındıran bir bakanlık olduğu bilincinde hareket ettiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Bugüne kadar ötelenen veya görmezden gelinen sorunlar bulunduğunu ifade eden Atakan, “Çağın gerisinde ve ülke insanımıza yakışmayan hizmetler üretiliyor. Görev süremiz boyunca birincil önceliğimiz, kafa yapısı olarak çok ileride olan insanlarımıza yakışır hizmeti, çağın gerekliliklerini yakalayacak şekilde ve geri kalmışlığın önüne geçilecek şekilde hayata geçirmektir” diye konuştu.

Atakan, belirtilen hedefe ulaşabilmek için tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeye ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını da belirtti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulmasının büyük bir cesaret örneği olduğunu belirterek, hükümetten, aynı cesaret ve kararlılıkla icraatları ortaya koymalarını beklediklerini söyledi. Deniz, siyasal istikrarsızlık yaşandığı görüşünü ifade ederek, “Temennimiz büyük bir cesaret örneği sergilenerek kurulan hükümetin uzun soluklu olmasıdır” dedi.

Ülke açısından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok önemli olduğunu kaydeden Deniz, ulaştırma ve haberleşmenin bir ülkenin medeniyet ölçüsü olduğunu, aynı zamanda yatırımcı için önemli bir kriter teşkil ettiğini, ulaşım ve haberleşmenin gelişmediği ülkelerin yatırımcı beklemesinin hayal olduğunu belirtti.

Ülkede yapılacak çok işin olduğunu da kaydeden Deniz, oda olarak gereken işbirliğine hazır olduklarını söyledi.