Büyükkonuk’ta önemli girişim

Tarım Bakanlığıyla Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi arasında protokol. 35 dönümlük orman arazisi, 25 yıllığına kooperatife kiralandı. Orman arazisine zeytin ve harnup fidanlığı yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından 35 dönümlük orman arazisi, zeytin ve harnup fidanı yetiştirilmesi amacıyla 25 yıllığına Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’ne kiralandı.

Orman arazisinin kiralanması ile ilgili protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek imza koydu.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, protokolün imzalanması sırasında Esnaf ve Zanaatkârlar Odası adına Hürrem Tulga, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da hazır bulundu.

Protokolün imzalanması öncesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan Hürrem Tulga konuşma yaptı.

ŞAHALİ: “BÖYLESİNE GİRİŞİMLER NE KADAR İLERLERSE O KADAR HIZLI YOL ALACAĞIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkede tarımsal üretimin devamını sağlamanın ve doğal kaynakların gelecek nesillere devredilecek şekilde değerlendirmesini mümkün kılmanın görevleri olduğunu söyledi.

Şahali, orman alanlarının yerine göre tarımsal alan, yerine göre doğal kaynak olduğunu belirterek, bunların yurttaşın malı olduğunu ve kaynakların maksimum düzeyde kamu yararının gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Orman alanlarının bir kısmının talan edilmiş vaziyette ve amacına uygun olmayan biçimlerde israf edildiğini dile getiren Şahali, “Ancak böylesi girişimlere, tarımsal amaç güden, doğaya uyumu koşul sayan ve hele de örgütlü yapıların ortaya koyduğu taleplerinin tamamına, cevap veriyoruz” dedi.

Bakan Şahali, ortak varlıkların ekonomik değer elde etmesinin koşulunun, kamu yararı güden bir biçimde örgütlenmeden geçtiğini ifade ederek, “Dolaysıyla ilk günden talebinize olumlu baktık. Sizlerin ortaya koyacağı emek, ne kadar toplumsal fayda üretirse biz, bundan sonraki girişimlere destek olma konusunda o kadar cesaretli davranacağız” diye konuştu.

“KOOPERATİFLERDE CİDDİ HATA YAPTIK; SİYASALLAŞTIRDIK”

Bakan Şahali, kooperatifçiliğin memleketin geçmişinde gurur sebeplerinin en başında yer aldığını anımsatarak, küçük köylerde dahi kurulan kooperatiflerin insanları hayata bağladığını söyledi. Kooperatiflerde çok ciddi hata yapılarak siyasallaştırıldıklarına dikkat çeken Şahali, böylece kooperatifçiliğin öldüğünü anlattı.

Kooperatif Merkez Bankası’nın, kooperatiflerin üst kurulu olduğunu aktaran Bakan Şahali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm tarımsal üretim yapanlar bir araya gelerek kooperatifçiliği canlandırılmalı, sonra da geliştirmedir. Bu ve buna benzer girişimler ne kadar ilerlerse, kooperatifçilik bizim tarımsal üretim biçimimizin özü haline yeniden gelirse, bu konuda o kadar hızlı yol alacağız.”

HASEK: “YERLİ ZEYTİNİ ÇOĞALTMAK ADINA HAREKET EDİYORUZ”

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek, zeytin fidanı projelerinin olduğunu söyledi. Hasek, protokolün imzalanmasıyla birlikte öncelikli olarak zeytin fidanlığı için çalışmalarına hız vereceklerini ve yerli zeytini çoğaltmak adına hareket ettiklerini belirtti.

TULGA: “BU ÜLKENİN KÜLTÜRÜ VE DEĞERLERİ ÜZERİNDEN YÜRÜME DIŞINDA BİR SEÇENEK YOK”

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası adına konuşan Hürrem Tulga da, uzun bir dönemdir fidanlık projesi ile uğraştıklarını ve bürokrasi nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Zeytinin az olduğunu ancak söz konusu projeyle bir değer yaratıldığını ve kooperatifin tüketiciyi koruma noktasında da rolünü almaya hazır olduğunu söyleyen Tulga, ürünlerdeki hastalıkları gördükçe, yerli ürünlere tutunmanın öneminin anlaşıldığını ifade ederek, bu ülkenin kültürü ve değerleri üzerinden yürüme dışında başka bir seçenek bulunmadığını vurguladı.