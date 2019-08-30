Büyük zaferin 97. yılı

Türkiye’de milli mücadelenin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, 97 yıl önce bugün kazanılmıştı. O savaş, din, dili ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen halkın yazdığı Türkiye tarihinin en büyük destanıydı

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yarın törenlerle kutlanacak.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden 30 Ağustos Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, işgalci Yunanları Anadolu'dan atmak için 26 Ağustos'ta Afyon'da “Büyük Taaruz”u başlatması ve düşmanın Dumlupınar'da imha edilmesiyle kazanıldı.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'la Yunan orduları İzmir'e kadar kovalanmış, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştu. İşgal birliklerinin bazı bölgeleri tamamıyla terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak Türkiye topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. İlk kez 1924’te, Afyon'da, “Başkumandan Zaferi” ismiyle kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanmakta.

Kutlamalar çerçevesinde bugün başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleri ile halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 18,00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.