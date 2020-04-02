Bu sesi duyalım: Kanser hastası genç kız yardım bekliyor

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan genç bir kanser hastası kadın, ilaç eksikliği nedeniyle zor durumda.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan genç bir kanser hastası kadın, ilaç eksikliği nedeniyle zor durumda.

İbrance adlı ilacı oldukça pahalı olması nedeniyle temin edemeyen genç kadın, acilen yardım eli bekliyor.

Bugüne kadar söz konusu kanser ilacını farklı hayır kuruluşlarından yardım alarak temin eden ve tedavisini bu şekilde sürdüren kanser hastası kadın, bu kez korona virüsünün ülkede yol açtığı sıkıntılar nedeniyle söz konusu hayır kuruluşlarından beklediği desteği alamadı.

Üç gün içerisinde bu ilacı temin etmesi gereken genç kadın için yardım sever insanlara çağrı yapılıyor.

Sosyal medya hesaplarından yapılan yardım çağrısı şu şekilde:

“Kanser hastası olan arkadaşımız için İbrance ilacına ihtiyaç vardır. İlaç immuniterapi aşı grubunda olduğundan pahalıdır. Ve her ay bu ilacı kullanmak zorundadır. Kişi Kıbrıs’ta, annesi ile birlikte yaşıyor. Kirada oturuyorlar.

TC vatandaşı olduğundan %20’lik kısmını kendisi karşılıyor.

Bu da yaklaşık 4.800tl civarında bir miktar tutuyor.

Bu zamana kadar farklı hayır kuruluşlarından yardım alarak ilaç temin edilmiştir.

Fakat yaşanılan bu sıkıntılı süreçte hayır kurumları desteğini kestiğinden dolayı ilaç temin edilememiştir. Ve 3 gün içinde ilacı hastanın alması lazım.

Yardım edebilecek kişilerin lütfen 0533 876 06 01 nolu telefona ulaşması rica olunur.

Ayrıca yardım edebilecek olan kişilerle raporlar ve detaylar paylaşılacaktır.

Lütfen paylaşım yaparak daha çok kişiye ulaşmama yardımcı olur musunuz?”