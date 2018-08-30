Bu açıkgözlüğe neden göz yumuluyor?

Girne’de yapımı devam eden lüks apartman dairelerinin, proje olarak sunulduğu şekliyle şimdiki şekli arasında büyük farklılıklar oluştu. Proje olarak sunulduğu günlerde büyük teras ve merdiven boşlukları bulunan apartmanda şimdilerde bu boşlukların üst tarafları teker teker kapatılıyor

Murat ASLAN

Ülkemizde son yıllarda Girne bölgesinde hızla artan yapılaşma, döviz krizi nedeniyle biraz yavaşlasa da bu hızlı yapılaşma sürecinde bazı inşaat firmaları İnşaat Encümenlerine sundukları projeleri inşaatlarını tamamlama sırasında değiştirerek adeta açgözlülük yapıyorlar.

Girne’de Zeytinlik ile Yukarı Girne bölgesi arasında yapımı devam eden Akacan Apartmanları yanında yer alan lüks apartman dairelerinin proje olarak sunulduğu zamanki şekliyle şimdiki şekli arasında büyük farklılıklar oluştu.

HALKIN SESİ’ne ulaşan bazı bölge sakinleri, yapılan bu lüks görünümlü apartmanlara merdiven boşluğu veya teras olarak verilen boş alanların şimdilerde teker teker üst taraflarının kapatılarak stüdyo dairler yapıldığı veya apartman dairelerinin büyütüldüğünü ifade ettiler.

Projede olmamasına karşın böyle bir çalışmanın nasıl yapılabileceğini sorgulayan bölge sakinleri, ilerleyen zamanlarda bu inşaatlarda statik sorunlarının veya çökmelerin olabileceğine dikkat çekti.

Yapılan bu inşaatın son denetiminin kimin tarafından yapıldığını sorgulayan bölge sakinleri, bu eklemelere nasıl göz yumulduğunu da sorguladılar.