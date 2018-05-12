Bölgedeki kaza nedeniyle Akdoğan'daki etkinlik ertelendi

Başbakan Tufan Erhürman’ın da bu akşam saat 20.00’de katılması planlanan etkinlik, Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi’nde 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili başsağlığı dileklerinde de bulunuldu.
Gaziköy - Ercan anayolunda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen trafik kazasında, Gaziköy’de sakin 36 yaşındaki Meryem Çakır yaşamını yitirmiş, karşı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Ali Özbey ise yaralanmıştı.
Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Akdoğan’da yapılması planlanan organizasyonunun, Gaziköy - Ercan yolundaki ölümlü kaza sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Başbakan Tufan Erhürman’ın da bu akşam saat 20.00’de katılması planlanan etkinlik, Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi’nde 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklanmıştı.