BM’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Lute

BM Genel Sekreteri Guterres, Amerikalı Jane Holl Lute’u, Kıbrıs’ta “geçici temsilcisi” olarak resmen görevlendirdi. Lute’un Temmuz ayı içerisinde Ada’ya gelmesi planlanıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki taraflarla görüşmelerde bulunması için üst düzey BM yetkilisi Amerikalı Jane Holl Lute'u görevlendirdi.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres'in son raporunda da yinelediği 'adaya bir yetkiliyi yollayacağı' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Lute'un görevlendirildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri'nin Jane Holl Lute'dan Kıbrıs Konferansı'nın taraflarıyla temasa geçmesini ve görüşlerini almasını istediğini söyleyen Haq, "Lute şu an bir sonraki adımın hazırlığını yapıyor" dedi.

Bu arada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın gelecek hafta gerçekleştireceği New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Politis “Lute Görevi Aldı” başlıklı haberinde, Lute’un görevinin, temmuz sonlarına doğru Kıbrıs’taki iki lider ve garantör ülkelerle istişarelerde bulunarak, Guterres’e, 30 Haziran 2017’de Crans Montana’da sunduğu Çerçeve hakkındaki resmî tutumlarını iletmek olduğunu yazdı.

Habere göre, Genel Sekreter’in Lute’u taraflarla istişarelerde bulunmak üzere görevlendirdiği, Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Hak’ın önceki gün öğleden sonra New York’taki BM Merkezi’nde düzenlediği rutin basını bilgilendirmesi sırasında açıklandı.

Haberde, Rum Yönetiminin, Lute’un görevlendirildiğinden önceki gün öğleden sonra haberdar olduğu ve Lute’un “Temmuz ayı içerisinde” Ada’ya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Gazeteye göre, Guterres, Lute’un istişare temaslarından; bütün tarafların, özellikle de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’da sunduğu çerçeve konusunda hangi noktada bulunduğunun resmen netleştirilmesini bekliyor.

Haberde Lute’un resmen Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmadığı, her iki liderin de ilk andan itibaren açıkça ortaya koyduğu gibi, sadece Genel Sekreter’den istişarelerde bulunmak üzere yetki aldığı belirtildi.

Haberde, Hak’ın önceki günkü bilgilendirme sırasındaki “Genel Sekreter, Jane Holl Lute’den, Kıbrıs’la ilgili konferansın tarafları ile düşüncelerinin sonuçlarıyla ilgili istişarelerde bulunmasını istedi. Şimdilik, bir sonraki adımı planlıyor” ifadesine de yer verildi.

Gazete New York’tan bir kaynağın, Türkiye’nin Lute’un istişare görevine onayının Genel Sekreterliğe pazartesi akşamı iletildiği, kendisi bir seyahatte olduğundan şu ana kadar ziyaret tarihlerinin somutlaştırılmadığı bilgisini verdiğini yazdı.

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın Cuma veya pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi bekleniyor. Spehar 11-19 Temmuz arasında New York’ta olacak. 17 Temmuz’da da BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öncesinde Güvenlik Konseyi’ne bilgi verecek.

PARTİLER

Gazete, Lute’un atanması daha resmîleşmeden Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar’ın, peşinen (Alihtia’ya göre Lute temaslarına başlamadan) “Ulusal Konsey” ve hatta “Pan Etnik Konferans” talep ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, “Anastasiadis hükümetinin, kendisini, gelişmelerin peşinden koşar bulacağı” öngörüsünde bulunan Vatandaşlar İttifakı, Rum Ulusal Konseyi’nin “Türk projelerini ve Rum tarafının caydırıcı eylem planını” görüşmek üzere toplantıya çağrılmasını istedi. İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun gidişatının ve Türk hedeflerinin değerlendirilmesi için Yunanistan’la ortaklaşa “Pan Etnik Konferans” düzenlenmesi talep edildi.

Ekologlar ise “tavrı ile Kıbrıs prosedürünü dondurmakla” suçladığı Ankara’yı kimsenin kınamadığından yakındı. Gelişmelerin Kıbrıs sorununda yarattığı hareketliliğin müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getireceği öngörüsünde bulunan Ekologlar, Anastasiadis’ten, “Maddeleri Kıbrıslı Rumlar açısından olumsuz olan Guterres Çerçevesi’ tuzağına düşmemesini ve dikkatli olmasını istedi.