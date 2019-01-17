banner255
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
13 0
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
12 0
 
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
32 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
21 0
28 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
26 0
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
Android Oyun Tutkunları İçin 10 Harika Yarış Oyunu
18 0
banner82

BM’den Kadın Sığınma Evi için destek

banner27

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nı ziyaret eden BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Mcalister, vakfın 2016 yılında kapanmak zorunda olan Kadın Sığınma Evi’nin tekrar açılması konusunda destekçi olabileceklerini bildirdi

banner210
BM’den Kadın Sığınma Evi için destek
banner215

Birleşmiş Milletler (BM) Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nı (SRÖV) ziyaret etti. SRÖV Başkanı Hatice Düzgün ve vakfın diğer üyeleri ile bir araya gelen BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, özellikle Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 2016 yılında kapanmak zorunda olan Kadın Sığınma Evi’nin tekrar açılması konusunda destekçi olabileceklerini belirtti. Vakıf üyeleriyle tecrübelerini paylaşan Lauren Jane Mcalister, “Sığınma evlerinin” sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmesinin önemini ve dünyadaki örneklerini paylaşarak büyük teşvikte bulundu.

BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın diğer proje çalışmalarını da inceleyip tavsiye ve önerilerde bulundu.

BM, SRÖV’ÜN TARİHÇESİNDEN ETKİLENDİ

BM (UNDP-UNFICYP)’nin düzenlediği Cinsiyet Odaklı ve İnsan Haklarını ele alan 16 günlük aktivizm etkinlikleri kapsamında, 11 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen “Womens Film Days” (Kadınların Film Günleri) etkinliğinde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı da yer almıştı.

16 günlük aktivizm sürecinde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Goethe Institute’de düzenlenen 2 etkinlikte yer almıştı. İzlenilen filmin ardından panelist olarak güneydeki dernek ve vakıf temsilcileri ile birlikte bilgi alışverişi ve bir tartışma platformu oluşturulmuştu.

Organize edilen bu geceye BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar de katılmış ve o gece Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın çalışmalarından ve 10 yıllık tarihçesinden etkilenerek vakıf ile toplantı yapıp görüşmek istediklerini dile getirmişlerdi. Aynı gece Elizabeth Spehar’ın ofisinden Lauren Jane Mcalister (BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu) vakıf üyelerine kartını verip akabinde 11 Ocak 2019’da vakfa ziyarette bulundu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.