BM’den Kadın Sığınma Evi için destek

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nı ziyaret eden BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Mcalister, vakfın 2016 yılında kapanmak zorunda olan Kadın Sığınma Evi’nin tekrar açılması konusunda destekçi olabileceklerini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nı (SRÖV) ziyaret etti. SRÖV Başkanı Hatice Düzgün ve vakfın diğer üyeleri ile bir araya gelen BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, özellikle Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 2016 yılında kapanmak zorunda olan Kadın Sığınma Evi’nin tekrar açılması konusunda destekçi olabileceklerini belirtti. Vakıf üyeleriyle tecrübelerini paylaşan Lauren Jane Mcalister, “Sığınma evlerinin” sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmesinin önemini ve dünyadaki örneklerini paylaşarak büyük teşvikte bulundu.

BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu Lauren Jane Mcalister, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın diğer proje çalışmalarını da inceleyip tavsiye ve önerilerde bulundu.

BM, SRÖV’ÜN TARİHÇESİNDEN ETKİLENDİ

BM (UNDP-UNFICYP)’nin düzenlediği Cinsiyet Odaklı ve İnsan Haklarını ele alan 16 günlük aktivizm etkinlikleri kapsamında, 11 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen “Womens Film Days” (Kadınların Film Günleri) etkinliğinde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı da yer almıştı.

16 günlük aktivizm sürecinde Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Goethe Institute’de düzenlenen 2 etkinlikte yer almıştı. İzlenilen filmin ardından panelist olarak güneydeki dernek ve vakıf temsilcileri ile birlikte bilgi alışverişi ve bir tartışma platformu oluşturulmuştu.

Organize edilen bu geceye BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar de katılmış ve o gece Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın çalışmalarından ve 10 yıllık tarihçesinden etkilenerek vakıf ile toplantı yapıp görüşmek istediklerini dile getirmişlerdi. Aynı gece Elizabeth Spehar’ın ofisinden Lauren Jane Mcalister (BM Cinsiyet İşleri Sorumlusu) vakıf üyelerine kartını verip akabinde 11 Ocak 2019’da vakfa ziyarette bulundu.