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Birçok yerleşim yerinde yarın uzun süreli elektrik kesintisi olacak

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Birçok yerleşim yerinde yarın uzun süreli elektrik kesintisi olacak
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Girne ilçesine bağlı bazı bölgelerde yarın elektik kesintisi olacak.

Kıb-Tek, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Şht. Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarına 09.00 ile 15.00 arasında elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışmasından kaynaklanacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Lefke bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesintiden Mümtaz Restoran bölgesi, Gaziveren'de Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restoran, Çiftlikevi Restoran, Gaziveren köyünün bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

Yarın Aydınköy’de de 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Aydınköy'ün bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan Mehmetçik’te yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak .

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