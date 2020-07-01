banner411
banner69
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
12 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
142 0
 
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
42 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
51 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
128 0
35 0
banner460

Bir yolcunun PCR testi pozitif

banner27

Bir yolcunun PCR testi pozitif

Ülkede bugün başlayan ülkeye gelişlerde karantinasız girişler kapsamında gemiyle KKTC'ye gelen bir yolcunun PCR testi pozitif çıktığı bildirildi.

Bugün günün ilk saatlerinden itibaren ülkeye gelen 350 civarındaki Uçak yolcularının PCR testlerinin temiz olduğu belirtilirken, gemiyle gelen 200 civarındaki yolculardan birinin Türkiye'den elinde PCR testi negatif  olarak geldiği ancak KKTC'deki sonucun pozitif olduğu bildirildi.

Türkiye'de PCR testinin 72 saat önce yapılmış olduğu için, pozitif olma ihtimali olduğu bildirilirken, ilgili şahısın şu anda garantinada tutulduğu kaydedildi. 
İleri tetkik için bir test daha yapılacağı ancak test sonucunun sabaha çıkacağı açıklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.