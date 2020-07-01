Ülkede bugün başlayan ülkeye gelişlerde karantinasız girişler kapsamında gemiyle KKTC'ye gelen bir yolcunun PCR testi pozitif çıktığı bildirildi.

Bugün günün ilk saatlerinden itibaren ülkeye gelen 350 civarındaki Uçak yolcularının PCR testlerinin temiz olduğu belirtilirken, gemiyle gelen 200 civarındaki yolculardan birinin Türkiye'den elinde PCR testi negatif olarak geldiği ancak KKTC'deki sonucun pozitif olduğu bildirildi.

Türkiye'de PCR testinin 72 saat önce yapılmış olduğu için, pozitif olma ihtimali olduğu bildirilirken, ilgili şahısın şu anda garantinada tutulduğu kaydedildi.

İleri tetkik için bir test daha yapılacağı ancak test sonucunun sabaha çıkacağı açıklandı.