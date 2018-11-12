banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
banner82
banner147

Binlerce kişi, Paylaşım Mutfağı için tek yürek oldu

banner27

Başkent Lefkoşa sokakları maratonla renklendi. LTB organizasyonuyla LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Binlerce kişi, Paylaşım Mutfağı için tek yürek oldu
banner192

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu dün yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayan halk koşusuna, 6 binin üzerinde kişinin katılım gösterdiği açıklandı. Koşu öncesinde dans gösterileri de yapıldı.

 

Maratonun başlangıcını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Akıncı, "Bu kez silah yok, silahsız başlıyoruz" dedi ve halk koşusu başladı. 

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona, kariyerlerini Türkiye’de sürdüren Buray, Türkiye’de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi’nin  de destek verdiği kaydedildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarış öncesinde yaptığı açıklamada toplumun duyarlılığının üst düzeyde olmasının önemine işaret ederek, “Biliyorduk, paylaşmak bu şehrin, bu ülkenin ruhunda var” diyerek, maratona kayıt olan ve katılan herkese teşekkür etti.

Dereceye girenlere ödülleri bu akşam saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak  etkinlikte verilecek.

Öte yandan Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeli de Lefkoşa Maratonu’na katılımda bulundu.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, çalışma arkadaşları ile katıldığı paylaşım etkinliğinde, “Merit Hotelleri olarak elimiz yettiğince toplumsal dayanışma konularına destek vermeye, ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Gürses, “LTB Paylaşım mutfağına katkı olarak; Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği Lefkoşa Maratonunda da bu paylaşımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduk.

Etkinliğe katılan kalabalık bizleri çok duygulandırdı. Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun ilerlemesi için çok önemlidir.

Yardımsever kişilerden oluşan bir toplumda olduğumuzu hissetmek çok gurur verici. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.” sözleri ile duygularını dile getirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.