Binlerce kişi, Paylaşım Mutfağı için tek yürek oldu

Başkent Lefkoşa sokakları maratonla renklendi. LTB organizasyonuyla LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu dün yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayan halk koşusuna, 6 binin üzerinde kişinin katılım gösterdiği açıklandı. Koşu öncesinde dans gösterileri de yapıldı.

Maratonun başlangıcını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Akıncı, "Bu kez silah yok, silahsız başlıyoruz" dedi ve halk koşusu başladı.

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona, kariyerlerini Türkiye’de sürdüren Buray, Türkiye’de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi’nin de destek verdiği kaydedildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarış öncesinde yaptığı açıklamada toplumun duyarlılığının üst düzeyde olmasının önemine işaret ederek, “Biliyorduk, paylaşmak bu şehrin, bu ülkenin ruhunda var” diyerek, maratona kayıt olan ve katılan herkese teşekkür etti.

Dereceye girenlere ödülleri bu akşam saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak etkinlikte verilecek.

Öte yandan Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeli de Lefkoşa Maratonu’na katılımda bulundu.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, çalışma arkadaşları ile katıldığı paylaşım etkinliğinde, “Merit Hotelleri olarak elimiz yettiğince toplumsal dayanışma konularına destek vermeye, ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Gürses, “LTB Paylaşım mutfağına katkı olarak; Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği Lefkoşa Maratonunda da bu paylaşımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduk.

Etkinliğe katılan kalabalık bizleri çok duygulandırdı. Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun ilerlemesi için çok önemlidir.

Yardımsever kişilerden oluşan bir toplumda olduğumuzu hissetmek çok gurur verici. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.” sözleri ile duygularını dile getirdi.