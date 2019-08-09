 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
1 0
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
153 0
 
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
121 0
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
18 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
33 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
84 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
34 0
banner82

Beklenen buluşma bugün

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis, beş aylık aranın ardından bugün bir araya geliyor

Beklenen buluşma bugün
banner267

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün görüşüyor.

Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.