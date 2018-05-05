Basın sektörü SOS veriyor

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, basın emekçilerinin birer birer görevlerini terk ettiğini ve sektörün SOS verdiğini söyleyerek, bunun için acil tedbirler gerektiğini vurguladı

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla önceki akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde resepsiyon verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve bazı bakan ve milletvekillerinin da katıldığı etkinlikte, Basın Teşvik Ödülleri de dağıtıldı.

Gecede bu yıl ödüle layık görülen, “haber” dalında Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay, Havadis Gazetesi’nden Bertuğ Topal ve TAK’tan Gözde Süreç Sarı; Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl; Röportaj dalında ise Yenidüzen Gazetesi’nden Didem Menteş ve TAK’tan Rahme Çiftçioğlu; TV Haber dalında BRTK’dan İçim Yalovalı; TV Haber Programı dalında Genç TV’den Baykan Gürses Özdağ; Haber Spikeri dalında SİM TV’den Damla Dabis Özel; Radyo Haber Programı dalında BRTK’dan Betül Arslan; Genç Yetenek Özel Ödülü dalında SİM TV’den Mustafa Baflı ödül aldı.

Barış Gazeteciliği dalında Kıbrıs Gazetesi’nden Ali Baturay’a ödül verilirken, bu yıl ilk kez verilen Medyada H. Çakmak Kültür Sanat Ödülü ise Tantana Mizah Dergisi’nin oldu.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü Resepsiyonu’nda ilk sözü alan Gazeteciler Birliği Eğitim Sekreteri Damla Soyalp yaptığı açılış konuşmasında, KKTC’nin basın özgürlüğü sıralamasında 75. Sıradan 77. sıraya gerilediğine işaret ederek bu gerilemenin nedenlerinin iyice irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu basın özgürlüğünün bütün özgürlüklerin parçası olduğunu ve bu özgürlükleri kazanmanın kolay olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın basın özgürlüğünde 25. sırada olup KKTC’den daha iyi durumda olduğuna da işaret eden Özuslu, bunun sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti ve bu özgürlüğe sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Çok sayıda yabancı misyon şefinin basın özgürlüğüne destek vermek için geceye katıldığını fakat basın özgürlüğü konusunda 157. sıradaki bulunan TC’nin büyükelçiliğinden katılım olmadığını kaydeden Özuslu, bunu eleştirdi ve KKTC’deki basın özgürlüğünün örnek alınması dilediğini ifade etti.

Basın emekçilerinin birer birer görevlerini terk ettiğini ve sektörün SOS verdiğini söyleyen Özuslu, bunun için acil tedbirler gerektiğini de belirtti.

Özuslu, yargının ve hükümetlerin basın özgürlüğüne verdiği değere işaret ederek, ülkede sadece basının değil tüm özgürlüklerin bugün tehlike altında olduğunu, en yakın iki örneğin bazı kitapların yasaklanması ve 22 Ocak’ta Afrika gazetesine yapılan saldırıyla, Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın da bundan etkilenmesi olduğuna işaret etti.

Basın özgürlüğünün özgür yaşamın da sigortası olduğunun altını çizen Özuslu, bu özgürlüğü ciğerlere dolan oksijene benzeterek sözlerini tamamladı.

