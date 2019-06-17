Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun köy dışındaki hayvan barınağı ile ilgili “O bölge ileride yerleşim yeri olursa, barınağı yıktırırım” şeklinde konuşması, tepki çekti

Güzelyurt’ta hayvan barınağı ve hayvanların tedavi ettirilmesi için herhangi bir rehabilitasyon merkezi olmadığı için, gazeteci Rana Sarro, ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla birkaç yıl önce bir barınak kurdu.

Güzelyurt Kaymakamı ise, “o bölge ileride yerleşim yeri olursa, o barınağı yıktırırım” dedi.

Güzelyurt ve civar köylerde rastladığı yardıma muhtaç hayvanların tedavilerini yaptırdıktan sonra sahiplenmek zorunda kalan Rana Sarro ve ailesi, köpeklerin sayısı her geçen yıl çoğalınca, köy dışına bir barınak yaptırma durumunda kaldı.

Yıllar süren uğraşlarla hayata geçirilen barınak, bugün 60 tane köpeğe ev sahipliği yaparken, Güzelyurt Kaymakamı’nın bu tutumu üzüntü yarattı.

Hali araziye inşa edilen ve en az 50 bin TL’ye mal olan bahse konu köpek çiftliği, köy dışında olduğu için şuanda herhangi bir rahatsızlık yaratmazken, bölgedeki hali araziye yapılan tüm işgallerin İçişleri Bakanlığı’na bildirildiği ve oradan çıkacak kararın beklendiği öğrenildi.

Bunun üzerine, 1 yıl önce bölgede 3 dönümlük bir alanın işgal edildiği ve sokak hayvanlarına barınak yapıldığını Güzelyurt Kaymakamlığı’na resmi olarak bildiren Rana Sarro, bu duyum üzerine tekrardan Kaymakam Savaş Orakçıoğlu ile görüşme ihtiyacı duydu. Kaymakam Orakçıoğlu’nun, gazeteci Rana Sarro’ya söyledikleri ise büyük üzüntü yarattı.

Sarro, şunları söyledi: “Ailemle birlikte canla başla çalışarak inşa ettiğimiz barınak, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu tarafından yıktırılacakmış. Kendisi ile arazi konusunda yaptığım telefon konuşmasında, ‘İçişleri Bakanlığı’ndan bölgedeki işgaller için karar bekliyoruz. Kaldırılma kararı çıkarsa kaldıracaksınız’ dedi.

Bunun üzerine, o yerin hayır amaçlı olduğunu, bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söylemem üzerine ise, ‘Benim için oradaki tüm işgaller birdir’ diye ekledi. ‘Köpeciklerimin evidir, kimse dokunamaz. Bu bir skandal olur’ demem üzerine ise, ‘O gün gelsin ben yıktırırım. O skandalı ben göğüslerim merak etme sen’ şeklinde konuştu. Bilindiği gibi, sahipsiz hayvanların barındırılması ve bakımı, Hayvan Refahı Yasası’na göre devletin ve belediyelerin görevidir. Buna rağmen, yıllardan beridir Güzelyurt bölgesinde herhangi bir barınak olmaması, gazeteci Rana Sarro’yu barınak kurma yoluna itti.

60 tane köpeğin bakımını üstlenen ve herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım almadan bu işi yürüten Rana Sarro, bugün Kaymakam’ın, “o gün gelsin ben yıktırırım” sözü üzerine büyük bir üzüntü ve çaresizlik yaşadığını ifade etti. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Dairesi Müdürü Ercan Beşerler, “sizin yaptığınız bir sosyal sorumluluk projesidir. Yıktırmak olur mu. Başka ülkede olsa size ödül verirler” diyerek, konuyla ilgileneceğini