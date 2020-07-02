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Bakanlar Kurulu yangın helikopteri için karar üretti

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Bakanlar Kurulu, çıkması muhtemelen büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde 7 helikopterden Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun görülen birinin, 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’de konuşlanması ve bu helikopter ile 6-7 kişiden oluşacak teknik ekibine gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine karar verdi

Bakanlar Kurulu yangın helikopteri için karar üretti

KKTC’de her yıl yaz aylarında artan orman yangınlarına daha hızlı müdahale için Bakanlar Kurulu’nca alınan karar çerçevesinde Türkiye’den bir yangın helikopteri, ülkede konuşlanacak.
Bakanlar Kurulu, çıkması muhtemelen büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde 7 helikopterden Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun görülen birinin, 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’de konuşlanması ve bu helikopter ile 6-7 kişiden oluşacak teknik ekibine gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ayrıca, helikopter KKTC’de konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı’ndan yakıt temini sağlanarak, tüm giderler Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak.
24 DAKİKALIK UÇUŞ MESAFESİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, halen Türkiye’de Akdeniz bölgesinde konuşlanan helikopterlerden biri, hava sıcaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde artan orman yangını riski durumlarında talep edilecek.
Kıbrıs’a uçuş mesafesi 24 dakika olan helikopter, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki helikopter pistinde konuşlanacak.

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