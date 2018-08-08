Karaoğlanoğlu’nda 15 dönümlük denize yakın bir arazinin, özel bir şirkete kiralanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, yargıya takıldı. Yüksek Mahkeme, bu kararın, yürütmesinin durdurulması yönünde ara emir verdi

Yüksek Mahkeme, Karaoğlanoğlu’nda 15 dönümlük denize yakın bir arazinin, özel bir şirkete kiralanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının, “yürütmesinin durdurulması” yönünde ara emir verdi.

Yüksek Mahkeme ayrıca davanın görüşülmesi için 13 Ağustos’u belirledi.

Yeşil Barış Hareketi ve Karaoğlanoğlu sakini Ali Bağlarbaşı avukatları Emre Efendi aracılığıyla, arazinin kiralanması için Mayıs 2013’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali için dün sabah mahkemeye başvurdu.

Davacılar, Bakanlar Kurulu veya herhangi bir kurumun, otel inşaatı için kamu arazilerini kiralayamayacağı gerekçesiyle yola çıktı.

Avukat Emre Efendi TAK’a yaptığı açıklamada, ara emrinin alınmasıyla Bakanlar Kurulu’nun ya karara itiraz dosyalayıp, davanın görüşülmesine gideceğini, ya da itiraz etmeyip Bakanlar Kurulu kararının iptaline gideceğini ifade etti.

Bahse konu arazinin 2013’te otel inşa edilmesi için özel bir şirkete kiralandığı, bahse konu arazinin otel inşası için kiralanmasının hem Anayasa, hem de İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’na (İTEM) aykırı olduğu ifade edildi.

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Ali Bağlarbaşı ve avukatları Emre Efendi dava başvurusunu Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne dün sabah yaptı.

Avukat Emre Efendi, dava başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Ülkesini seven insanların ülkesine sahip çıkma adına verdikleri bir mücadeledir bu” dedi. Bahse konu arazinin kiralanmasının, “Kamu arazilerinin turizm kisvesi altında peşkeş çekilmesi” anlamına geldiğini savunan Efendi, “Bakanlar Kurulu’nun bu şekilde kamu arazilerini, turizm amaçlı olarak birilerinin kullanımına vermesi kesinlikle gayri yasaldır. Buna yetkileri yoktur. Gerek Anayasa’nın 159’uncu maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse de İTEM yasasının 4’üncü maddesi birinci fıkrası gereği Bakanlar Kurulu veya başka bir kurum kuruluşun bu şekilde karar üretmeye yetkisi yoktur” dedi.



SAHİR

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ise açıklamasında, “Kıyılar, Anayasa’ya rağmen duyarsızca, plansız ve programsız biçimde işgal edilmekte veya haksız uygulamalarla yeni bir alan daha halkın özgür kullanımına kapatılmakta” dedi.

Karaoğlanoğlu sahillerinin, Ülkesel Fiziki Plan, Fasıl 96, Turizm Gelişim Yasası ve kıyı şeridinin kamu yararına kullanabileceğini belirten Anayasa maddesine de aykırı bir biçimde kiralandığını belirten Sahir, “Anayasal hakkımıza, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımıza sahip çıkmak, bu saldırılara dur demek için buradayız” dedi.



BAĞLARBAŞI

Ali Bağlarbaşı ise, köy halkı olarak halkın denize ulaşabileceği, yürüyüş yolu, spor alanı içiren bir park geliştirmek istediklerini ve proje için de bahse konu araziye talip olduklarını ifade etti.

Bahse konu bölgede 190 dönümlük bir devlet arazisinin verildiğine işaret eden Bağlarbaşı, kendilerinin de 15 dönümlük bir arazi istediklerini bunun için de verilen kararın geri alınmasını istediklerini kaydetti.

