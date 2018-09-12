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Bafra’dan 10 kamyon çöp çıktı

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Karpaz, Bafra ve Lefke bölgesinde yol kenarları, sahil ve körfez temizlendi. Bafra’daki oteller bölgesinde 10 kamyon çöp ve moloz temizlendi. İki otele de uyarı cezası kesildi

Bafra’dan 10 kamyon çöp çıktı
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Karpaz, Bafra ve Lefke’nin ardından Perşembe günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde St. Hilarion Bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
St Hilarion Bölgesi ve yol kenarlarının temizleneceği etkinlik saat 09.00’da başlayacak. Etkinliğe dileyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katılıp, destek verebilecek.
Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinlikleri düzenleyen Çevre Koruma Dairesi, her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapıyor.
Karpaz, Bafra ve Lefke bölgesinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda birçok yol kenarı, sahil ve körfez temizlendi. Bafra’daki oteller bölgesinde yapılan temizlik çalışmalarına Mehmetçik Belediyesi ile Orman Dairesi de destek verirken, yaklaşık 10 kamyon çöp ve moloz temizlendi. İki otele de uyarı cezası kesildi.
Karpaz bölgesindeki sahillerde yaşanan kirlilik nedeni ile Çevre Koruma Daire personelleri tüm sahil şeridini ve körfezlerin temizliğini yaparak, bölgeyi çöplerden arındırdı. 
Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi ise KeepLefkeClean ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde Gemikonağı-Cengizköy yolu üzerinde temizlik etkinliği düzenledi. Katılımın yüksek olduğu etkinlik bölgede ara ara devam edecek.
ALO 123, 24 SAAT DEVREDE
Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına yapılan yeni düzenlemeyle ihbar hattı mesai sonrası da dahil olmak üzere 24 saat hizmet veriyor.
Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibin olaya müdahale edebileceğini ve anında ceza kesilebileceğini açıkladı.
Açıklamada, herkesin çevreye karşı duyarlılık göstermesi halinde bu tür cezalara gerek kalmayacağı da vurgulandı.


 

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