Ayşegül Baybars'tan nüfus ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi verileri ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın İcraatları ve Nüfus Tartışmaları” konusunda konuşmasına hükümetin, sordukları sorulara yanıt vermediğini, yanıtları bilmediğini söyleyerek başladı.

Çavuşoğlu, 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımı öncesinde de birçok tartışmalar yapıldığını söyleyerek, bu tartışmalara değindi.

BM gözlemcileri nezdinde yapılan bu sayımda hem kişilerin hem de konutların sayıldığını, o dönemde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak Kudret Özersay’ın da bir aktör olarak yer aldığını belirtti.

2011 yılında 295 bin nüfus rakamının belirlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, hükümetin 2018 yılı sonunda nüfus sayımı yapacağını belirttiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, adrese dayalı sayım yapılması konusunda da gerekenin yapılmadığını, altyapının oluşturulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, hükümet yetkililerinin nüfus rakamları konusunda farklı açıklamalar yapmasını eleştirerek, açıklamaların hangi kriterlere göre yapıldığını sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ayda 400-500 vatandaş yapıldığını belirttiğini dile getiren Çavuşoğlu, buna karşılık bakanın yanıt vererek dörtlü koalisyon hükümeti döneminde 3 bin 500 civarında kişinin vatandaş yapıldığını açıkladığını söyledi ve vatandaşlık kriterlerinin ne olduğunu sordu.

Çavuşoğlu, TOKİ olayında, belediyeler reformunda gelişmelerin ve Vatandaşlık Yasası ile ilgili açılımın ne olduğunu, imar planlarının hangi aşamada bulunduğunu sordu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus konuşulurken, içeriğin bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Baybars, nüfusun belli bir sınır ve belli bir tarihte yaşayan insanların sayısı olarak tanımlandığını, bu tanım üzerinden rakamların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Nüfus politikasının ne olduğunu da anlatan Baybars, geçmişten bugüne kadar ülkedeki kayıtlılığın sorgulanması gerektiğini belirtti.

Ülkede nüfus sayımından önce kayıtlılığı sağlamanın çok önemli olduğunu dile getiren Baybars, ülkede yaşayan öğrencileri kayıt altına almayı kimsenin düşünmediğini, öğrencilerin muhaceret kaydı alınmadığını, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Baybars, vatandaşlık konusunda sicili kötü olanların bu konudan bahsetmesinin “komik olduğunu” söyledi.

Geçmiş dönemlerde hükümetler ve yerel yönetimlerin adrese dayalı veri tutmamasını eleştiren Baybars, bu ülkede doğan ve yurttaş olmayanlara, Rum ve Maronitlere KKTC kimlik kartı numarası verildiğini, bunları düzenlediklerini belirtti.

Nüfus konusunda İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi verileri ile ilgili bilgi veren Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti.

28 belediyede çalışma yapıldığını mekânsal adres kayıt sisteminin tamamlanmaya çalışıldığını dile getiren Baybars, bunun tamamlanmasıyla bu bilgilerin bakanlığa aktarılacağını hazırlanacak tüzükle adres ile kişi uyumlamasının yapılacağını ifade etti.

Bugüne kadar 7 bin küsur kırsal kesim arsası verildiğini, 4 binin altyapısının eksik olduğunu dil getiren Baybars, sosyal konut projelerinin görücüye çıkmadığını, titizlikle üzerinde durulduğunu kaydetti.

Belediyeler reformunu çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Baybars, Vatandaşlık Yasası ile Daimi İkamet İzinleri Yasası’nı hazırladıklarını söyledi.

İmar Planları konusunda da Mağusa İskele Yeni Boğaziçi’nin planlandığı gibi gittiğini dile getiren Baybars, haziranda halkın katılımı toplantısı yapılacağını, aralıkta hayata geçeceğine inandıklarını belirtti.

Baybars, diğer imar planları ile ilgili de bilgi verdi.