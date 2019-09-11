Ayine geldi, bayrak ve fotoğrafları çaldı

Akdoğan İlkokulu’nda Rum fanatiğin yaptıkları olay oldu. 45 yıl sonra ayin için gelen Rumlar'dan bir kişinin Akdoğan İlkokulu'na saldırarak hem Türk bayrağını hem de Atatürk ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş fotoğraflarını çaldı

Akdoğan’da bulunan Meryem Ana Kilisesi'ne 45 yıl sonra ayin için gelen Rumlar'dan bir kişinin Akdoğan İlkokulu'na saldırarak hem Türk bayrağını hem de Atatürk ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş fotoğraflarını çaldığı iddia edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde söz konusu kişinin okuldaki Türk bayrağını, Atatürk ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş fotoğraflarını çaldığı görülüyor.

Okul müdürü ve bölge halkı olaya büyük tepki gösterirken güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından inceleniyor.

Yaşanan olaya tepki gösteren Akdoğan İlkokulu müdürü Sözer Özkaramehmet'in sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

45 yıl sonraki Akdoğan'daki ayinden geriye kalanlar.Evet Okulumuz avlusundaki Atatürk büstündeki Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımıza ayine gelen Rumlardan birisi tarafından el uzatıldı,gönderden indirildi ve alındı.Yine okulumuz koridorlarındaki Camlı olan Atatürk pano ve Liderlerimize ait panolara el uzatıldı ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın A3 büyüklüğündeki pvc kaplı fotoğrafı aynı Rum şahıs tarafından panodan alındı.Gerekli kamera kayıtları ve fotoğrafları gerekli mercilere verildi.Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığımızla,Dışİşleri Bakanlığımıza,Polis Genel Müdürlüğüne gerekli yazılarımızı yazdık. Sizce bunlardaki zihniyet değişti mi?Hiç sanmam. Şunu da belirteyim ki Sözer Özkaramehmet bulunduğu yerde siyaseten bulunmaz.İnsanlarla münasabeti de siyaseten değildir.Bu gibi olaylarda duruşumuz nettir.Bu olayla ilgli de kimse bize görüntüleri ver da bu olayı örtbas edelim demedi,deyemez.Bu işi Akdoğanda siyasete dökmeyin.O benim dışımda olan birşeydir.Bu işin Bayrak,devlet,bağımsızlıkla ve milli değerlerle alakası vardır. Akdoğanda açıklama bekleyenlerin bilgilerine önemle duyurulur.