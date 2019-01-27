Aydın Denktaş yeniden yoğun bakımda

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yeniden yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Yaklaşık 1 ay önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Aydın Denktaş bugün yeniden kötüleşti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan TAK'a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş'ın tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti.

Özyılkan, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi olduğunu da söyledi.