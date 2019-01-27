banner255
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
87 0
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
42 0
 
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
20 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
60 0
banner82

Aydın Denktaş yeniden yoğun bakımda

banner27

Aydın Denktaş yeniden yoğun bakımda
banner215

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yeniden yoğun bakıma alındığı açıklandı. 
Yaklaşık 1 ay önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Aydın Denktaş bugün yeniden kötüleşti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan TAK'a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş'ın tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti. 
Özyılkan, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi olduğunu da söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.