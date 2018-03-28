Avcılık Federasyonu Av Yasası için Meclis’te ivedilik istedi

Avcılık Federasyonu ve tüm kulüplerin oybirliği ile tadilat çalışması yapılan Av ve Yaban Hayatını Koruma (Değişiklik) Yasası, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve Meclis’e gönderiliyor. Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, federasyon yürütme kurulu üyeleri ve kulüp başkanları, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Av ve Yaban Hayatını Koruma Yasası’ndaki tadilat çalışmasında yer alan değişikliklerden bahsedilerek, gerek tarımsal faaliyetler, gerek artan çarpık kentleşme ve gerekse de cezaların yetersizliğinden doğal yaşamın ciddi şekilde alarm verdiği anlatıldı.

Bu çerçevede ziyarette Avcılık Federasyonu ve kulüp başkanları, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik’ten, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmış vaziyette bekleyen Av ve Yaban Hayatını Koruma (Değişiklik) Yasası’nın Meclis’e sevk edilmesini ve ivedilikle Meclis’te görüşülmesini talep etti. Avcılık Federasyonu’nun diğer projelerinin de gündeme geldiği görüşmede, fikir alışverişinde de bulunuldu. Yasadaki tadilat çalışması hem alarm veren yaban hayatına, hem de avcı camiasına gelişme sağlayacak.