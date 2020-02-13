banner255
banner69
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
21 0
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
307 0
 
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
69 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
113 0
90 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
114 0
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
165 0
banner374

Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor

banner27

İflasını açıklamaya hazırlanan Atlasglobal'de personel ile toplantı yapıldığı ve bugünden itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi

Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden olan ve uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlasglobal, iflasını açıklamaya hazırlanıyor.

Airport Haber'in aktardığına göre, Atlasglobal'de personel ile toplantı yapıldığı ve bugünden itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi. 

Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Havayolu şirketi, 21 Aralık 2019'da uçuşlara yeniden başlasa da söz konusu maddi sıkıntıların aşılamaması üzerinde iflas kararı alındı.

Atlasglobal, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden havayolu şirketi olarak tarihe geçecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.