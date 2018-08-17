Ateşli şovda kötü son

Girne’deki Club Soho adlı eğlence mekanında barmenlerin şov amaçlı yaptığı ateş gösterisi, eğlenmek için orada bulunan bir kadının yaralanmasına yol açtı. Olayda ayak bileği yanan Selen Halil, tazminat davası açmaya hazırlanıyor

İngiltere’den ülkemize tatile gelen Kıbrıslı Türk Selen Halil, önceki gece eğlenmek için gittiği Girne’deki Club Soho adlı eğlence mekanında az kalsın facia yaşıyordu.

Club Soho barmenlerinin şov amaçlı yaptıkları ateş gösterisi, Selen Halil’in ayaklarından yaralanmasına neden oldu. Barmenlerin saf alkolle yaktığı ateş, bir anda Selen Halil’in üzerine sıçradı. Ayakkabısı alevler içerisinde kalan ve ayakkabı derisi eriyerek, ayak bileğine yapışan talihsiz kadının üzerine apar topar su döküldü.

Olayın ardından ayak bileklerinde yanıklar oluşan Selen Halil, yakınları tarafından hemen Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde polis kontrolünde mekan sahibi ve işletme müdüründen şikayetçi olan Halil, ölümden döndüğünü söyleyerek, “Saçlarım, yüzüm de yanabilirdi. Tatilimiz zehir oldu” diyerek tepkisini gösterdi.

Ayağında oluşan yaralar nedeniyle yürüyemeyen ve üç ay çalışamaz raporu alan Halil, tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Olayın ardından Lapta Polis Karakolu’na da giderek şikayetçi olan ve polislerin kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet belirten Selen Halil, olayın cezasız kalmamasını talep etti.