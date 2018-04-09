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Atalarımızın isimleri kaybolmaktan kurtarıldı

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LTB, Küçük Kaymaklı eski Köy Mezarlığı’nda, üzerinde mezarlıkta yatanların isimlerinin yer aldığı bir kaide yaptırdı

Atalarımızın isimleri kaybolmaktan kurtarıldı
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 Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin girişimleriyle Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Küçük Kaymaklı eski Köy Mezarlığı’nda,  üzerinde mezarlıkta yatanların isimlerinin yer aldığı bir kaide yaptırıldı.
10 yıl önce sivile açılan mezarlıktaki kabirlerin başında bulunan taşlar bozulduğu için isimler meçhul hale gelmişti.
Yapılan duyurularla birlikte mezarlıktaki 134 isim  tespit edilerek, kaidede kayıt altına alındı.
Kaidenin tanıtımı dün mezarlıkta  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dernek yöneticileri ve mezarlıkta yatanların yakınlarının katılımıyla yapıldı.
Kaidenin başında din görevlisi eşliğinde Fatiha okunurken, lokma da dağıtıldı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Küçük Kaymaklıların  geçmişte çok büyük acılar çektiklerini, yerlerinden yurtlarından olduklarını,  uzun süre atalarının mezarlarını dahi ziyaret edemediklerini kaydetti.
Dernek yönetiminin ışık ve yol göstermesiyle görevlerini yerine getirdiklerini söyleyen Harmancı,  “Bu toprakların esas sahiplerine  karşı ödevlerimizi yapmazsak, yürüyecek  yolumuz ve toprağımız olmaz” dedi.
Harmancı,  kaidenin ve  çevre düzenlemesinin ardından mezarlığın bakım ve onarımı ile güzelleştirilmesi çalışmaları yapılacağını ifade etti.
Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ise, Dernek olarak  bugüne kadar talep ettikleri herşeye Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın olumlu yaklaştığını belirterek,  kaide için Harmancı’ya teşekkür etti.
Bazı dernek yetkilileri ve mezarlıkta gömülü olanların yakınları da duygularını dile getirerek,  atalarının isimlerinin kaybolmaktan kurtarıldığını ve gelecek nesillere  de aktarılmış olacağını vurguladılar.
 

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