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Asırlık çınar veda etti

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Akdoğan’da sakin 102 yaşındaki Hüseyin Kardan hayata gözlerini yumdu

Asırlık çınar veda etti
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Akdoğan’ın asırlık çınarı, hayata gözlerini yumdu.  Akdoğan’ın sevilen ve sayılan isimlerinden 102 yaşındaki Hüseyin Kardan vefat etti.

Kardan’ın cenazesinin bugün İsmail Sefa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Ocak ayında YENİDÜZEN’in yaşamını kaleme aldığı Hüseyin Kardan, ilerleyen yaşına rağmen yaşama olan bağlılığı ile konu olmuştu.

Sağlıklı kalmanın sırlarını paylaşan Kardan, sabah kalkıp her gece 09.00’da yatarak, sigara içmeden ve araba kullanmadan, kendi ekip biçtiklerini tüketerek 100 yaşına geldiğini anlatmıştı.  

Geçtiğimiz yıla kadar her işini kendisi yapan 1918 doğumlu Kardan, son aylarında kızının yanına taşınmıştı.

Gözlüksüz gazete okuyabilen, televizyon izleyebilen Kardan’ın en büyük zevki ise her gün kahveye gitmek ve sosyalleşmekti…

Kardan, her şeye rağmen güzel düşünüp, neşesini hiç kaybetmediğini anlatmış, gülüşüyle renk katmıştı.

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