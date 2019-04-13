Artık körüklerle uçağa gideceğiz

Yeni Ercan Havaalanı’nın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bakan Atakan, “Ercan balkonundan el salladığımız günlerden, diğer ülkelerde imrendiğimiz çağdaş bir havaalanına dönüşüm olacak” dedi

Yeni Ercan Havaalanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katılımı ile dün düzenlenen organizasyonla basına tanıtıldı. Ercan’ın yıl sonu hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni Ercan’ın maliyeti yaklaşık 300 Milyon Euro. Yeni Ercan Terminal Projesi’nin geldiği son durum, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın organizasyonuyla medya mensuplarına tanıtıldı. Tanıtımda ilk olarak Mimar Tunç Adanır, projenin sunumunu yaptı

Toplam arazinin 7 milyon 800 bin metrekare olduğunu aktaran Adanır, “Proje kendi içinde 2 aşamalı… Pist apron ve taksi yolları ve terminal ve diğer binalar… Mevcut pist 2800 metre, yeni hali 3200 metre olacak… Yeni pist de 3200 metre olarak yapılıyor… Mevcut Ercan’da 9 uçak park halinde olabiliyor… Yeni terminalde 8 körük, 12 de açık park pozisyonu var… 4 Adet de uzak uçak bekleme salonu mevcut…” dedi.

Projenin, terminalin daha genişlemesine uygun olarak yürütüldüğünü kaydeden Adanır, “Kapalı otopark 40 bin metrekare… Kapalıda 1500, açıkta 1400-1500 araçlık park imkanı olacak… Terminal binası 40 bin metrekare daha büyüttük… Yeni VIP Binası da inşa ediliyor… Tankerle Yakıt sistemi kalkıyor… Yeni sistemle, apron altından geçecek borularla uçağa yakıt verilecek” diye konuştu. Adanır, “Yeni pist yaz sonu tamamlanacak. Sene sonu terminalin bitmesini ve tüm Ercan’ın hizmete girmesini hedefliyoruz. Cephe kaplaması büyük oranda tamamlandı; kara tarafı çatısı tamamlandı; hava tarafı devam ediyor.25 yıl işleteceği için biz projesi sürekli geliştiriyoruz, ilerde olası sıkıntılara karşı kapasite artırımı yapıyoruz. Şu an kapasite 4 milyon 20 bin. 5 ile 7 milyona kadar çıkabilir. Olası uluslararası uçuşlara açılması halinde 10 Milyona kadar daha da büyütebileceğiz. Kıbrıs’a özgü Zeytin Ağacı motier kattık. 60 check-in noktası olacak. Gelen yolcu için 20, giden yolcu için 24 pasaport bankosu. 26 X-Ray noktası… Terminal Binası, Kendi kendisini güneş enerjisi ile idame ettirebilecek. Apron ebatı 1074*147 Metre. 4500 metrekare itfaiye binası.Toplam maliyet yaklaşık 300 Milyon Euro ” bilgilerini paylaştı.

Sunumun ardından, Bakan Tolga Atakan, basın mensuplarıyla birlikte terminal binası inşaatını gezdi. Basına açıklama yapan Atakan, “Ercan Havalimanı balkonundan el salladığımız günlerden, nasıl bir yapıya dönüştüğünü hep birlikte gördük. Ülkemiz adına gurur verici bir eser. Sona doğru geldik. İnşallah herşey yolunda giderse, 2019 yılı sonuna bu eser hizmete girecek” dedi

Yeni Ercan’ın, birçok yeniliğe ve gelişmeye sahibi olacağını kaydeden Atakan, “Artan imkan ve kabiliyetleri ile, geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapacak. Daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah alanlar, sosyal alanlar olacak. Artık uçağa yürüyerek gidip gelmek tarih olacak. Körüklerle uçağa gideceğiz. Kısacası, diğer ülkelerde imrendiğimiz özendiğimiz çağdaş manada ne varsa aynısı hatta daha iyisi ülkemizde de olacak” dedi. Ercan’ın, uluslararası standartlarda güvenli bir yapıda olacağını belirten Atakan, son derece özellikli bir havalimanı olacağını ifade ederek, bu eserin hayata geçirilmesine katkı koyanlara teşekkür etti. T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik de yapılan çalışmaların KKTC’nin geleceğine yönelik büyük yatırımlar olduğunu söyledi. Bu yapıyla, KKTC Havacılık Sektörü’ne önemli bir yatırım olacağını da ifade eden Özçelik, Burasının KKTC’nin malı olduğunu vurgularken, destek için hükümet yetkililerine teşekkür etti.

“KKTC’ye yakışan bir havalimanı olacak”

Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında incelemelerde bulunan Büyükelçi Başçeri, “KKTC’ye yakışan bir havalimanı olacak” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ercan Havalimanı’nın yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.

Yeni Ercan Havalimanı’nın Proje Sorumlusu Mimar Tunç Adanır, projeyle ilgili sunum yaptı.

Büyükelçi Başçeri, “Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışan bir Havalimanı olacak” dedi.

Başçeri, KKTC’de ulaşımın ada devleti olması itibarı ile hava veya denizle yapıldığını kaydederek, hava ulaşımının, yeni terminalin bitirilmesi ile başka bir boyuta taşınacağını söyledi. Havalimanının büyük ve çok önemli bir yatırım olduğunu anlatan Büyükelçi Başçeri, yolcu ve alan kapasitesinin artacağına işaret ederek, uçaklara verilen hizmetin de iki katına çıkacağını kaydetti. Yeni Havalimanının devreye girmesi ile birlikte Ercan Havalimanı’nın geniş gövdeli uçaklara da hizmet verilebileceğine vurgu yapan Başçeri, “Böylece bir çok vatandaşın şikayetlerinin başında olan bilet fiyatlarında da etkilenme olacak. Büyük uçaklar ile küçük uçaklar arasındaki yolcu taşıma farkı görülecek” şeklinde konuştu.

Başçeri, “Bunlar çok önemli yatırımlardır. Bu, KKTC’de yap işlet devret ile hayata geçirilen projede bir ilk idi. Bu ilke tüm cesareti ile tüm emeğini harcayan başta Emrullah Turanlı olmak üzere, Taşyapı firmasına çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bir kamu eseri ortaya çıkarılmaktadır. Her ne kadar Taşyapı ve ortakları işletmeci olsa da sonunda kamunun olarak bir eserdir. Bu inşaatın yapılması ve işletilmesi sırasında bu eserin bir kamu eseri olduğu hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada özel bir havalimanı yapılmıyor.” Dedi.

Başçeri, başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere ilgili bakanlara da yüklenici firmanın karşılaştığı sıkıntıların ortadan giderilmesi için ortaya koydukları samimiyet için teşekkür etti.