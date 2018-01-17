Arter’den Alevilere destek

KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi Başkanı Zeynel Arslan ve yönetim kurulu üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi Başkanı ve yönetim kurulunun ziyaretinden dolayı memnun olduğunu, Alevi kültür merkezinin sosyal ve kültürel etkinliklerinin topluma fayda sağladığını söyledi. Alevi Kültür Merkezinin yaptığı etkinliklerde çevre bilinci ile hareket ettiğinin altını çizen Başkan Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak geçmişte yapılan projelere destek olduklarını, sürekli işbirliği içerisinde hareket ederek gelecekteki projelere destek vereceklerini söyledi. Başkan Arter, kendisine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynel Arslan; Gazimağusa şehrine yaptığı hizmetlerden ve Alevi Kültür Merkezinin yaptığı projelere desteklerinden dolayı başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. Gazimağusa Belediyesinin sivil toplum kuruluşları ile sürekli işbirliği içerisinde olmasının Gazimağusa şehri için önemli olduğuna vurgu yaparak, bundan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Arslan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyaretlerinde kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti