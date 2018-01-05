Arif Hasan Tahsin Vakfı Girne'deki Vakıf arazisine talip

Arif Hasan Tahsin Vakfı, Ozanköy’de Türkiye Maarif Vakfı’na kiralanmış araziye söz konusu vakfın ödemiş olduğu kira bedelinin iki katına talip olduğunu açıklayarak, söz konusu araziye “Arif Hasan Tahsin İlkokulu” adıyla bir ilkokul açacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini söyledi

Arif Hasan Tahsin Vakfı, Ozanköy’de Türkiye Maarif Vakfı’na kiralanmış araziye söz konusu vakfın ödemiş olduğu kira bedelinin iki katına talip olduğunu açıkladı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı söz konusu araziye “Arif Hasan Tahsin İlkokulu” adıyla bir ilkokul açacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini bildirdi.

Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu ve Vakfa destek veren KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri, bu sabah Vakıflar İdaresi önünde basın açıklaması yaptı ve araziye talip olduklarını belirten dilekçeyi Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’e iletti.

VAROĞLU

Güven Varoğlu basına yaptığı açıklamada, tahsisin imam hatip türünde dini bir okul yapılması dolayısıyla bunun “toplumu dönüştürme” operasyonunun bir parçası olarak nitelediklerini ve bu tip hareketlerin toplumun sosyal-kültürel yaşayışını değiştirecek hareketler olduğunu savundu.

Varoğlu, okul ihtiyacı bulunduğu ve hükümet yetkililerinin “arazi yok” dediği bir dönemde TC’deki bir takım odaklara arazinin ihalesiz verilmesini eleştirerek, destek veren KTÖS ve KTOEÖS’e teşekkür etti.

ELCİL

Girne’de 83 öğrencinin okula başlayamadığını, mevcut okullardaki sınıfların 50-53 kişiyle ders yaptığını, 23 Nisan İlkokulu’nun 1100 öğrenciyle Kuzey ve Güney Kıbrıs çapında rekor kırdığını belirterek, hükümetin yeni bir okul için “arazi yok” dediğini hatırlattı.

Elcil, Türkiye Maarif Vakfı’nın Ensar Vakfıyla alakalı bir vakıf olduğunun görüldüğünü, yönetim kurulu üyelerinin internet görüntülerinde dini siyaset aracı olarak kullandıklarının görüldüğünü söyledi.

Bunu Kıbrıslı Türklere ve okul yaşındaki çocuklara hakaret olarak niteleyen Elcil, bir arazinin kiraya verilecekse önce Kıbrıslı Türkler yararına olması gerektiğini, arazi peşkeşine karşı olduklarını söyledi.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, halkın arazilerini ideolojik eğitim amacıyla tarikatlara, dernek ve vakıflara verilmesine ve toplumsal dönüşüm hedefine karşı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından basın açıklaması yapan Arif Hasan Tahsin Vakfı, KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri dilekçeyi vermek üzere Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’le makamında bir araya geldi.

BENTER

Benter, geçmişte de toplumun birçok ihtiyacının Vakıflar tarafından karşılandığına işaret ederek Cemaat Meclisi’nin kurulduğu binayı örnek gösterdi.

İşitme Engelliler Derneği kurulduğunu fakat binası olmadığından, Vakıflar İdaresi’nin derneğe yer tahsis ettiğinin altını çizen Benter topluma faydası olan tüm kurumlara Vakıflar İdaresi’nin kapısının açık olduğunu söyledi.

Vakıf arazisine bir otel kurulması için müracaatta bulunulduğunda maksimum kira bedelinin alındığını, okul vb. kamu yararına başka oluşumlarda cüzi bir meblağın söz konusu olduğuna işaret eden Benter, TED Koleji’nin KKTC’de kurduğu okulu ve balkanlarda kurulan başka okulları da örnek göstererek, Türkiye Maarif Vakfı’nın, bu okullar gibi, dini vasfı olmayan ve kâr amacı gütmeyen kaliteli eğitim verecek bir okul yapma amacıyla araziye talip olduğunu açıkladı.

44 + 17 dönümlük iki ayrı parselden oluşan arazi için birkaç kez ihaleye çıkıldığını da söyleyen Benter, devletin elinde çok sayıda arazi olduğunu ve bunlardan birinin Çatalköy’deki Hz. Ömer Türbesi’nin yanına kadar gelecek şekilde 2 kumarhane ve otel yapımı için verildiğini de sözlerine ekledi.