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Anayasa (Değişiklik)Önerisi onaylandı

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Anayasa (Değişiklik)Önerisi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni 42 kabul ve 3 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul etti.
Genel ve madde madde görüşmesi geçen haftaki toplantıda tamamlanan önerinin üçüncü görüşmesi bugün yapıldı. Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısını artırarak yargıdaki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan önerinin kabulü için aranan 34 oyu bulan Meclis Genel Kurulu, öneriyi onayladı. Öneriye TDP’liler ret oyu kullandı. 

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