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Ambalaj atıkları geri dönüşüme gidecek

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Piyasadaki tüm ambalaj atıklarının toplatılması ve geri dönüşümde kullanılabilmesi için işbirliği yapılıyor

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Ambalaj atıkları geri dönüşüme gidecek
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ambalaj atıklarının geri dönüşümde kullanılabilmesi için işbirliği yapıyor.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri ile ithalatçı ve üretici firma yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Sanayi ve Ticaret odaları öncülüğünde yetkilendirilmiş kar gütmeyen bir kuruluşun oluşturulması, piyasadaki tüm ambalaj atıklarının toplatılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Bakan Ataoğlu başkanlığında yapılan toplantıya katılan ekonomik aktörler, konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken, önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleneceği yönünde karar üretti.
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü’nün sadece marketlerdeki poşetleri kapsamadığına işaret eden Çevre Bakanı Ataoğlu, ülkedeki tüm ambalajların geri dönüşüme kazandırılması için bu tüzüğü hazırladıklarını ifade etti.
Ataoğlu, bu konuda yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurulması ve aktif rol alması için bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle çevre kirliliğinde günden güne azalma olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Ekonomik aktörlerin de devreye girmesiyle sıfır atık politikası tam anlamıyla hayat bulacak” dedi.
Atıkları azaltma, kaynağında biriktirme ve toplama, geri kazanım gibi alanlardaki çalışmalarına işaret eden Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, çevre ve insan sağlığını korumak için vatandaşların duyarlılıklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
 

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