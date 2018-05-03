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Alkışlar Emel’e

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10 yaşındaki Emel Olgu, kanser hastalarına peruk yapılması için saçlarını kestirerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

Alkışlar Emel’e
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Nursel Öztekin’in, yürüttüğü “Bir Tutam Saç” kampanyasına gönüllü olarak katılan 10 yaşındaki Emel Olgu kemoterapi sürecinde saçları dökülen çocuklara peruk yapılması için uzattığı saçlarını kesti.

Saçlarını kestiren Emel Olgu, “saçlarımla kanser hastalarına peruk yapılacağı için çok mutluyum. Bu hastalığı yenmek için moral en az ilaçlar kadar önemli. Saçlarımın verileceği arkadaşıma sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu kampanyada yer aldığım için çok mutluyum. Herkesi kampanyaya katılıp saçlarını bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

Küçük yüreğiyle dev bir bağış yapan küçük Emel Olgu ve bu kampanyaya katılan herkesin gösterdiği fedakarlığın taktire şayan olduğunu ifade eden Kanser Haastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, Emel Olgu’nun ailesini sorumluluğunu bilen bir çocuk yetiştirdikleri için kutladı.

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