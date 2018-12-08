Akıncı'ya cerrahi müdahale

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Gazimağusa Devlet Hastanesinde “uzayan kanama şikayetleri” nedeniyle cerrahi müdahale yapıldı.



Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay’ın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işleri yapıldı.



Başhekim Dr. Tulay, cerrahi müdahalenin başarı ile tamamlandığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi olup yarın cerrahi servisimizden taburcu olması planlanmaktadır” dedi.



Operasyon; Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Dr. Hamit Kalfaoğlu ve ekibi tarafından yapıldı.



Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay’ın basın açıklaması şöyle:



“Gazimağusa Devlet Hastanemizde 08.12.18 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya uzayan kanama şikayetleri nedeni ile Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Dr. Hamit Kalfaoğlu ve ekibi tarafından kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemi yapılmıştır. Cerrahi müdahale başarı ile tamamlanmış olup Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi olup yarın cerrahi servisimizden taburcu olması planlanmaktadır.”