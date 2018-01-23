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Akıncı ayrıntılı rapor istedi

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Akıncı ayrıntılı rapor istedi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Cumhurbaşkanlığı’na çağırdığı Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’ndan dünkü olaylarla ilgili ayrıntılı rapor istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  dünkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyetinin  ele alındığı görüşmede,  saldırganların tespitini ve gereken hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılmasını isteyen Akıncı, Polis Genel Müdürü’nden de ayrıntılı rapor talep etti.

Dün yapılan eylemlerin normal karşılanabilecek demokratik protesto boyutlarını aşarak şiddete dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin bunu önlemekte yetersiz kalmasının kabul edilmez olduğunu Polis Genel Müdürü’ne ifade etti. 

Afrika Gazetesi’nin binasına yapılan saldırı ve Cumhuriyet Meclisi çatısına kadar çıkılmasının önlenememesinin ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun gelecekte tekrarlanmaması için önlemlerin alınmasını istedi. 

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