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Akaryakıta okkalı zam

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Akaryakıta okkalı zam
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Akaryakıt ürünlerine okkalı zam geldi. Son olarak 17 Mart tarihinde yapılan okkalı zamın etkisi geçmeden yine büyük bir zam yapıldı. 95 oktan benzine litrede 31 kuruş, 98 oktan benzine ise 30 kuruş zam yapılırken, Euro dizel ile gazyağına litrede 20 kuruş zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre bu gece yarısından itibaren Euro Diesel 4.02, 98 oktan benzin 4.37, 95 oktan benzin 4.19, gaz yağı ise 3.79 kuruştan satılacak.

ÜRÜN            FİYAT            Zamlı fiyat

Kurşunsuz 98    4.07 TL             4.37

Kurşunsuz 95    3.88 TL            4.19

Euro Diesel       3.82 TL            4.02

Gaz Yağı          3.59 TL            3.79

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