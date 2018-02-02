Akaryakıta okkalı zam

Ülkede uzun zamandır zam yapılmayan akaryakıt ürünlerine okkalı zam yapıldı. Benzin ve Euro dizel ürünlerine litrede 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamlarla akaryakıt ürünlerinde son fiyatlar şöyle oldu: Euro dizel: 3.78 Benzin 95 oktan 3.85 Benzin 98 oktan 4.04 Gazyağı 3.55
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