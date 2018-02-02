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Akaryakıta okkalı zam

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Akaryakıta okkalı zam
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Ülkede uzun zamandır zam yapılmayan akaryakıt ürünlerine okkalı zam yapıldı. Benzin ve Euro dizel ürünlerine litrede 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamlarla akaryakıt ürünlerinde son fiyatlar şöyle oldu: Euro dizel: 3.78 Benzin 95 oktan 3.85 Benzin 98 oktan 4.04 Gazyağı 3.55

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