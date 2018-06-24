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Afrika Gazetesi toplatıldı

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Afrika Gazetesi toplatıldı
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 Afrika gazetesinin bugünkü sayısı, seçim yasaklarına aykırı yayın içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor.
TAK muhabirinin YSK Genel Sekreterliği’nden aldığı bilgiye göre, YSK, UBP’nin yaptığı şikayet üzerine gazetenin toplatılmasına karar verdi ve polise toplama talimatı iletildi.
Toplatılma kararının gazetenin 5’inci sayfasında Mahmut Anayasa imzasıyla yayımlanan “Amiral Gemisi ve Kraliyet Donanması” başlıklı yazının, CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli lehine propaganda içerdiği gerekçesiyle alındı

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