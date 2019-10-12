banner255
banner69
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
45 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
105 0
 
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
64 0
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
27 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
46 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
7 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
29 0
banner82

"Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” tamamlandı

banner27

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliği içerisinde, afet ve acil durum yönetimi konusunun irdelendiği “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” sona erdi.

"Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” tamamlandı
banner267

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 07-10 Ekim tarihlerinde yapılan eğitim programına, kamu ve özel kurum/kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı.


Söz konusu program,13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında, afet ve acil durumlarda vatandaşlar, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının zarar görebilirliğinin en az seviyeye indirilmesi, toplumun tüm kesimlerinde afet ve acil durumlara karşı ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturma maksadıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programı, TIEMS tarafından belirlenip görevlendirilen Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hırvatistan, İtalya ve Norveç’ten gelen uzman akademisyenler tarafından verildi.

Eğitimin ardından yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip “TIEMS Eğitim Sertifikası” takdim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.