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Açılmaya başlamalıyız

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Başbakan Tatar, açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını kaydetti

Açılmaya başlamalıyız

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin pandemi sürecini yaşarken tecrübe kazandığını söyledi.

Ülkeye gelen kişinin pozitif olduğunu bile bile nasıl gemiye binerek KKTC’ye geldiğinin araştırılacağını dile getiren Tatar, sağlık çalışanlarına güveninin tam olduğunu, hastanede güçlü bir ekip bulunduğunu belirtti.

Tatar, açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını kaydetti.

Ülkenin test kapasitesine göre yolcu gelmesi kararı alındığını dile getiren Tatar, ekonomiyi de ayakta tutmak adına bir karar alındığını, kararın arkasında olduklarını söyledi.

1 Temmuz’dan itibaren günde iki uçak geleceğini söyleyen Tatar, sağlık çalışanlarının işini ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmediğini belirten Tatar, test kapasitesinin artırılmasıyla açılımın gerçekleştirileceğini, 5 bin civarında test kiti bulunduğunu, bu kapasitenin artırılacağını ifade etti.

Tatar, ülke çıkarları için kararların alındığını, yapılanın en doğru karar olduğunu belirtti.

İkinci Ekonomik Paket’in, ekonominin önünü açacağını, işletmelere katkı sağlanacağını söyleyen Tatar, eleştirileri de dikkate alacaklarını, gelişmelerin değerlendirileceğini yeni paketler de hazırlanabileceğini kaydetti.

Sağlıktaki başarı ve sektörlerin açılmasıyla başarının yavaş yavaş görüleceğini, eski noktaya gelineceğini dile getiren Tatar, “Bir noktadan başlamak lazım. Umut gerekiyor” dedi.

Tatar, sağlıkta kapasiteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü, test kapasitesinin yüksek olduğunu fakat test kiti bulmanın kolay olmadığını, sıkıntı yaşandığını ancak gereğinin yapıldığını binlerce test gerçekleştirildiğini, beş bin kapasitenin artırılması için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Başbakan Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren günde iki uçakla yaklaşık 320 kişinin KKTC’ye geleceğini söyledi.

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