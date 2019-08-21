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Acil Kan Aranıyor

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Acil Kan Aranıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde tedavi görmekte olan Senem Tulga için çok acil AB RH (+) veya AB RH (-) kan aranmaktadır. Kan vermek isteyenler 05338881320 telefon numarasından Emrah Şarafat'a ulaşabilirler.

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