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8 üründe limit üstü kalıntı

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İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizlerde, ithal ve yerli ürünlerin toplam 8’inde limit üstü kalıntı tespit edildi.

8 üründe limit üstü kalıntı
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2-8 Mart tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, 33 ithal ürün arasında, Onbaşı Ltd.’e ait çeri domates ve Trabzon hurması menşeine iade edilecek. Köşe Ticaret’e ait deveci armudu ile Svs Ltd’e ait ayva imha işlemine tabii tutulacak.

62 yerli ürün arasında ise  Tatlısu’da Bilal Ateş ve Mehmet Ateş’e ait asma yaprağı, Mehmet Ali Keskin’e ait biber ve Gazimağusa’da Ramazan Ateş’e ait kaypa biber  limit üstü çıktığı için  hasadı durduruldu.

Tatlsu’da Mehmet Ali Keskin’e ait fasulye 3.analizinde de limit üstü çıktığı için imhasına karar verildi.

Geçen haftaki analizde  limit üstü çıkan Tatlısu’da Ayşe Kocaman’a ait ayşe kadın fasulye  ve Özcan Bozkoyun’a ait fasulye bu haftaki analizinde limit altına indiği için hasadına izin verildi.

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