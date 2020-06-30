602 test sonucunda pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid test sayısının 602 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 602

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 37 bin 817

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok”