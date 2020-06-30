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602 test sonucunda pozitif vaka yok

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602 test sonucunda pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid test sayısının 602 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran itibariyle Covid-19 genel durumu  şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 602     
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 37 bin 817  
Toplam Vaka Sayısı: 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok”

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