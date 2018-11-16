6 ithal, 1 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm (r.g), armut çeşitleri,beyaz lahana,biber çeşitleri,ayçiçek küsbesi, cennet meyvesi, lolorosso, pamuk tohumu küsbesi, pul biber çeşitleri, patates ve salatalık olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.
SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık, taze fasulye, ıspanak, yeşil lahana, gulumra, karnıbahar, brokoli, şafuri kabak, marul, kereviz, pırasa ve çiçek lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Gazimağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan üçüncü numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilirken, Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durduruldu.
TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Acı K. Pul Biber
|
Limit Üstü
|
2
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
3
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
4
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
5
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
7
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
11
|
HollyGrainsLtd
|
İthal
|
Pamuk Tohumu Küsbesi
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Limit Üstü
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Limit Üstü
|
16
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şili Kırmızı Biber
|
Temiz
|
17
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Üzüm(Red Globe)
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
23
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
24
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
25
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
26
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Limit Üstü
|
27
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Granny)
|
Temiz
|
28
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
29
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
30
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
31
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Acı K. Pul Biber
|
Temiz
|
32
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
33
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Limit Üstü
|
34
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Pırasa
|
Temiz
|
35
|
HollyGrainsLtd
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
36
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Limit Üstü
|
37
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
38
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
39
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Patates
|
Temiz
|
40
|
Kırmızıgil Ltd.
|
İthal
|
Yer Fıstığı Kabuğu Paleti
|
Temiz
|
41
|
Yoran Tarım Ür.
|
Bostancı
|
Yeşil Lahana
|
Temiz
|
42
|
Yoran Tarım Ür.
|
Bostancı
|
Karnabahar
|
Temiz
|
43
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Brokoli
|
Temiz
|
44
|
Kamuran Ender
|
Bostancı
|
T.Fasulye
|
Temiz
|
45
|
Aydın Portakalcı
|
Bostancı
|
Şafuri Kabak
|
Temiz
|
46
|
Aydın Portakalcı
|
Bostancı
|
T.Fasulye
|
Temiz
|
47
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Marul
|
Temiz
|
48
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Ispanak
|
Temiz
|
49
|
Yoran Tarım Ür.
|
Bostancı
|
Gulumbra
|
Temiz
|
50
|
Rüstem Portakalcı
|
Bostancı
|
T.Fasulye
|
Temiz
|
51
|
Mustafa Karagözlü
|
Yıldırım
|
Fasulye
|
Temiz
|
52
|
Osman Cantaş
|
Yıldırım
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
55
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
56
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
57
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
58
|
Akıle Sesigüzel
|
Mormenekşe
|
Kereviz
|
Limit Üstü
|
59
|
Mehmet Gazi
|
Mormenekşe
|
Kereviz
|
Temiz
|
60
|
Teslime Ersöz
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
61
|
Hürü Özer
|
Mormenekşe
|
Salatalık
|
Temiz
|
62
|
Zübeyde Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Temiz
|
63
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
64
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Ispanak
|
Temiz
|
65
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
66
|
Ali Güler
|
Geçitköy
|
Marul
|
Temiz
|
67
|
Ayşe Dağtepe
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz