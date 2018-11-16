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6 ithal, 1 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi

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Tarım Dairesi'nin 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı

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6 ithal, 1 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi
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Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor. 
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm (r.g), armut çeşitleri,beyaz lahana,biber çeşitleri,ayçiçek küsbesi, cennet meyvesi, lolorosso, pamuk tohumu küsbesi, pul biber çeşitleri, patates ve salatalık olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlandı. 
SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek. 
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık, taze fasulye, ıspanak, yeşil lahana, gulumra, karnıbahar, brokoli, şafuri kabak, marul, kereviz, pırasa ve çiçek lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Gazimağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan üçüncü numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilirken, Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durduruldu. 

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Hakan Düzgün

İthal

Acı K. Pul Biber

Limit Üstü

2

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

3

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

4

ORC Foods Ltd.

İthal

Beyaz Lahana

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

7

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

11

HollyGrainsLtd

İthal

Pamuk Tohumu Küsbesi

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Limit Üstü

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

16

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şili Kırmızı Biber

Temiz

17

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Üzüm(Red Globe)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

25

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

26

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Limit Üstü

27

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Granny)

Temiz

28

Hakan Düzgün

İthal

Pul Biber

Temiz

29

Hakan Düzgün

İthal

Pul Biber

Temiz

30

Hakan Düzgün

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

31

Hakan Düzgün

İthal

Acı K. Pul Biber

Temiz

32

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

33

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

34

ORC Foods Ltd.

İthal

Pırasa

Temiz

35

HollyGrainsLtd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

36

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

37

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

38

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

39

Selgün Tic.

İthal

Patates

Temiz

40

Kırmızıgil Ltd.

İthal

Yer Fıstığı Kabuğu Paleti

Temiz

41

Yoran Tarım Ür.

Bostancı

Yeşil Lahana

Temiz

42

Yoran Tarım Ür.

Bostancı

Karnabahar

Temiz

43

Engin Hürsen

Bostancı

Brokoli

Temiz

44

Kamuran Ender

Bostancı

T.Fasulye

Temiz

45

Aydın Portakalcı

Bostancı

Şafuri Kabak

Temiz

46

Aydın Portakalcı

Bostancı

T.Fasulye

Temiz

47

Engin Hürsen

Bostancı

Marul

Temiz

48

Engin Hürsen

Bostancı

Ispanak

Temiz

49

Yoran Tarım Ür.

Bostancı

Gulumbra

Temiz

50

Rüstem Portakalcı

Bostancı

T.Fasulye

Temiz

51

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Fasulye

Temiz

52

Osman Cantaş

Yıldırım

Domates

Temiz

53

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Domates

Temiz

54

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

55

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısu

Salatalık

Temiz

56

İbrahim Ateş

Tatlısu

Salatalık

Temiz

57

İbrahim Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

58

Akıle Sesigüzel

Mormenekşe

Kereviz

Limit Üstü

59

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Kereviz

Temiz

60

Teslime Ersöz

Mağusa

Maydanoz

Temiz

61

Hürü Özer

Mormenekşe

Salatalık

Temiz

62

Zübeyde Kuşaf

Yeniboğaziçi

Domates

Temiz

63

Nihat Aydın

Geçitköy

Pırasa

Temiz

64

Bayram Avcı

Geçitköy

Ispanak

Temiz

65

Bayram Avcı

Geçitköy

Çiçek Lahanası

Temiz

66

Ali Güler

Geçitköy

Marul

Temiz

67

Ayşe Dağtepe

Mağusa

Pazı

Temiz
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