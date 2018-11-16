6 ithal, 1 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi'nin 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı

Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm (r.g), armut çeşitleri,beyaz lahana,biber çeşitleri,ayçiçek küsbesi, cennet meyvesi, lolorosso, pamuk tohumu küsbesi, pul biber çeşitleri, patates ve salatalık olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.

SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık, taze fasulye, ıspanak, yeşil lahana, gulumra, karnıbahar, brokoli, şafuri kabak, marul, kereviz, pırasa ve çiçek lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Gazimağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan üçüncü numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilirken, Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durduruldu.

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI