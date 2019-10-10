50 projeye 10’ar bin Euro ödül

Stelyos Haciyoannu Vakfı, iki toplumdan kişi veya kurumların ortak projelerini bu yıl da ödüllendirdi

Rum işadamı Stelios Haciyoannu, kendi adıyla kurduğu “Stelyos Haciyoannu Vakfı” aracılığıyla iki toplumdan kişi veya kurumların ortak projelerini bu yıl da ödüllendirdi.

Kazananlar, önceki gün düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Stelios İoannou, 2009 yılından bu yana düzenlenen teşvik ödülleri ile ada da kalıcı barışı sağlamayı hedeflediklerini, ödüllere olan ilgilinin her geçen yıl olağanüstü artmasıyla bu hedefe doğru adımlarla ilerlediklerini gördüğünü anlattı.

Kurucusu olduğu Vakfın çalışmaları yanında sahip olduğu Easy Group yatırımları ve ailesi hakkında bilgiler de aktaran Sir İoannou 2 toplumlu işbirliği ödülleri için yola çıkarken asla politik düşünce içinde olmadıklarını ve hiçbir zaman Kıbrıs’ın politik iklimi ile ilgilenmeyeceklerini ifade etti.

Stelyos Haciyoannu “Kıbrıs sorununu çözmek için değil, sürekli bir çözüme yardımcı olmak için burayız. İşbirliği yapsınlar diye birilerine mali yardım vermek kötü bir şey değil. Siyasi ortamdan bağımsız yardım etmek istiyoruz. Ada’da barış için yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.

600'den fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkün güçlerini birleştirip 2019 Stelios İki Toplumlu Ödülleri'ne başvurduklarını, “Kıbrıs'taki özellikle olumsuz siyasi iklime rağmen, bu yıl başvuranların sayısı, geçen yıla göre sadece yüzde 15 civarında bir oranda daha düşük olduğunu, 600 katılımcının üçte biri yeni başvuru sahibi, üçte biri daha önce kazanan ve geri kalanı ise henüz kazanmamış olan eski adaylar olduğunu belirten Stelios, “Ödüllerin amacı, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki sosyo-ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında işbirliğini ve güveni teşvik etmektir.

Vakfın ödül vermeye başladığı ilk yıl sadece 5 başvuru aldıklarını ancak bugün başvuru sayısının 600 olduğunu ve 50 toplam örgüte finansman sağladıklarını anlatan Stelyos Haciyannu, önümüzdeki dönemde bazı projelere daha az meblağlarla, gereken bazı girişimleri daha fazla meblağlarla ödüllendirecekleri yeni kategoriler açacaklarını söyledi.

Ek olarak, 21 yaş altındaki kişiler için de ‘gençlik’ kategorisi olacağını söyleyen Stelyos Yoannu “çünkü gençler gelecektir. Zihniyetlerini değiştirmeyi başarabilirseniz, büyüdüklerinde birbirleriyle işbirliği yapma ihtimalleri artar” ifadelerini kullandı.

Haciyoannu, vakfının bu yıl iki toplumlu ödüllerin 50 kazananına 500 bin Euro (her kazanana 10 bin Euro) verdiğini, vakfın kurulduğu 2009’dan bugüne toplam 3 milyon 750 bin Euro verildiğini söyledi.

Stelios “Bu yılki kazananlar iş, bilim, sanat ve spor alanlarının yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklıkları arasından seçildi.

Bu yıl kazanan kategoride toplam 12 ödül bulunan sanat oldu.” dedi.

“Her yıl büyüyen kültür için ortak bir sevgiyi doğrulayan, tiyatro ve müziğin insanları bir araya getirebileceğini kanıtlayan bir kategoridir” diyen Stelios

yaşamdaki Ortaklar kategorisinin de yıllık bazda katılımda istikrarlı bir artış gösterdiğini belirtti.

“Yüzlerce başvuru listesindeki üzücü bir ton, geçen yaz beklenmedik bir şekilde vefat eden astrofizikçi Natalie Christopher'ın adıydı” diyen İoannou

Natalie’nin adada barışa olan bağlılığını gösteren bilim ve spor kategorilerinde üç farklı uygulama sunduğunu, Natalie'nin hafızasını ve Kıbrıs'ta barış içinde bir arada yaşama iradesini onurlandırarak Kıbrıslı Türk ortakları: Yenal Oğmen Evren Cazil ve Umrenil Umral'la hayalini kurdukları üç proje için 30.000 € almaya karar verdiklerini bildirdi.

Rum basını, bu yılki kazananlar arasında, geliştirdikleri işbirliği nedeniyle Haravgi ve Yenidüzen gazetelerinin de olduğuna dikkat çekti, bu yıl yapılan 50 başvurudan 12’sinin ‘sanat’, 8’inin ‘Sivil Toplum Örgütleri’, 7’sinin ‘Girişimler’, 6’sının ‘Yaşam’ (hayat ortakları, iki toplumdan evli çiftler, birlikte yaşayanlar), 6’sının ‘bilim’, 5’inin ‘spor’ ve 5’inin de ‘diğer’ kategorilerinden olduğunu yazdı.