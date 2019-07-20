45. yıl coşkusu

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü bugün ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği ve ada için dönüm noktası olan Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramı, bugün tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı dün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den konuşmasıyla başladı. Dün gece Barış Harekatı’nın başladığı Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu.

Bugün Lefkoşa ve ilçelerde törenler düzenlenecek. Törenlerde Türkiye’yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, dün akşam KKTC’ye geldi. Oktay törenlere katılmak yanında ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde Teknoloji Vadisi’ni açacak.

20 Temmuz törenlerinin vazgeçilmezi Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, büyük ilgi gören gösterilerini Lefkoşa’da tören alanında ve Girne semalarında tekrarlayacak.

KONUK HEYETLER

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinde bu yıl da Türkiye yanında bazı ülkelerden temsilciler Kıbrıs Türk halkının sevincine ortak oluyor.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam KKTC’ye geldi. Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer aldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.

Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinin üçüncü ülkelerden de konukları var. Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi.

KUTLAMALAR BAŞLADI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri dün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yaptığı konuşmayla başlıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verecek. Resepsiyon bugün saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin açılışı da bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılacak.

Bugün Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de saat 08.50’de kutlama töreni yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni de saat 09.30’da başlayacak.

GEMİLER ZİYARETE AÇILIYOR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, dün 14.00-16.30; bugün de 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

TÜRK YILDIZLARI

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da bugün saat 11.00’de Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Gemikonağı’nda Cengiz Topel Anıtı, Güzelyurt, Lefke ve Gazimağusa üzerinde pasaj geçişi yapacak; ardından saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de başlayacak.

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında; Türk Yıldızları Girne’de de gösteri yapacak.

Türk yıldızları, 17.55-18.40 saatleri arasında Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde ve saat 18.30’da başlayacak. İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak.

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Mehmetçik, Geçitkale ve Akdoğan’da da törenler düzenlenecek.

ŞEHİTLER DE ANILACAK

Barış Harekatı sırasına şehit düşenler de törenler anılacak.

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Pazar günü Değirmenlik’tekiAlaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, 22 Temmuz Pazartesi günü Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da düzenlenecek törenle anılacak.

Tuzla Şehitleri 23 Temmuz Salı günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Taşpınar şehitleri de 25 Temmuz Perşembe günü Taşpınar Şehitliği’nde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

