29 Ekim’e renkli kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıldönümü Türkiye'de olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıldönümü Türkiye'de olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Bu çerçevede Gazimagusa'da Zafer Anıtında tören, İsmet İnönü Bulvarında ise konser ve gösteriler gerçekleştirildi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Namık Kemal Lisesi Tarih Öğretmeni Cafer Gökhas törende yaptığı konuşmada, “ Yıllarca devam eden savaşlar sonucu cumhuriyetin kurulduğunu belirterek, bırakılan mirasa sahip çıkılması gerektiğini” söyledi.

Gazimağusa Namık Kemal Lisesi öğrencisi Meral Yağmur Kavaz'ın okuduğu şiirin ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Hava Savunma Tabur Komutalığı'ndan Yüzbaşı Halil Köş de, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin cumhuriyetle taçlandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. Kortej yürüyüşüyle İsmet İnönü Bulvarı'na gidilerek, burada halk oyunları ve gösteriler yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te başlayan tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden hareket eden kortej bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya geldi.

Kapalı Çarşı’daki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; şiirler okunarak, halk dansları gösterisi sunuldu.

Güzelyurt’taki Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni askeri bando konseri ile sona erdi.

İSKELE

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümü İskele’de de kutlandı.

Tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kortejinin Ecevit Meydanı’ndaki tören alanına varmasıyla başladı.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ümran Direk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İskele Belediyesi önünden yürüyerek kortej oluşturan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da tören alanında mini bir konser verdi.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin horon gösterisi ile tören son buldu.