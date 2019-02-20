banner255
28 0
Ercan zabıtası görevini unutmamalı
Ercan zabıtası görevini unutmamalı
102 0
 
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
135 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
19 0
10 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
13 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
103 0
banner82

27 Şubata kadar yağmur bekleniyor

banner27

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftada havanın genellikle yer yer yağmurlu olacağını duyurdu.

27 Şubata kadar yağmur bekleniyor
banner215

  


Daire’nin yarından itibaren 27 Şubat’a kadarki süreyi kapsayan hava tahminlerine göre, 24 Şubat Pazar hariç, her gün yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise periyodun ilk iki günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.