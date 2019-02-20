27 Şubata kadar yağmur bekleniyor

Daire’nin yarından itibaren 27 Şubat’a kadarki süreyi kapsayan hava tahminlerine göre, 24 Şubat Pazar hariç, her gün yer yer sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise periyodun ilk iki günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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