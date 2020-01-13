22 yıllık çalışan yeni yıla işsiz girdi

Vakıflar Bankası Güzelyurt Şubesi çalışanı olan Thalasemia hastası Nazif Osmanlı’ya yılbaşı sürprizi olarak işten durdurma belgesi verildi

Niyazi Ergülen

Vakıflar Bankası Güzelyurt Şubesi’nde 22 yıldır çalışan Thalasemia (Akdeniz Annemi) hastası Nezif Osmanlı’yı yeni göreve atanan başkan ve Vakıflar Bankası yönetimi kurulu tarafından 30 Aralık günü işine son verildi.

Üç çocuk babası Osmanlı mağdur edildi.

Halkın Sesi’ne açıklama yapan Nezif Osmanlı, 22 yıldır Vakıflar Bankası’nda özürlü sınıfından istihdam edildiğini anlatarak yüzde 65 Thalasemia hastası olduğunu ve ayda iki kez kan almakta olduğunu vurguladı.

Osmanlı “Doktor raporuyla altı gün istirahat etmem gerekli olduğu bilinmekte. Ancak her hangi ihtar yapılmadan 30 Aralık’ta işimden durdurulduğuma dair belge gönderildi ve bankadaki tüm hesaplarıma el konularak beni 2020 yılına girerken işsiz mağdur bıraktılar “dedi.

Evli üç çocuk babası olduğunu belirten Osmanlı bu olaydan sonra Başbakan Ersin Tatar’la görüştüğünü fakat Başbakan Tatar’ın ise yapılacak bir şeyin olmadığını söylediğini kaydetti.

Thalasemia hastası olduğundan dolayı özürlü yasasına göre üç yıl sonra emekli olacağını söyleyen Osmanlı, “Yönetim Kurulu’nun işten çıkarma gerekçesinin işe gelmediğimi ve oto galerimin var olduğunu yönündedir. Fakat galeri babamındır” diyerek üç çocukla mağdur olduğunu sözlerine ekledi.