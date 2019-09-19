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20 yerleşim yerinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

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20 yerleşim yerinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah İskele şebekesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün etkileneceği kaydedildi.

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